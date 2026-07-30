Feuer
Starker Wind erschwert Löscharbeiten bei Feldbrand
Einsatzwagen der Feuerwehr
Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen auf einem Feld. (Symbolfoto)
Daniel Vogl. DPA

Der Wind treibt die Flammen immer weiter: Ein Polizeihubschrauber hilft der Feuerwehr, den Überblick zu behalten. Es gibt zwei Verletzte.

Lesezeit 1 Minute

Bornich (dpa/lrs) – Starker Wind facht die Flammen eines Feldbrandes im Rhein-Lahn-Kreis an und erschwert den Einsatz: Zwischen Bornich und Reichenberg ist am Donnerstagvormittag ein größerer Brand auf einem Feld ausgebrochen, wie die Polizeidirektion Montabaur mitteilt.

Ein Polizeihubschrauber sei zufällig in der Nähe des Ortes in der Verbandsgemeinde Loreley unterwegs gewesen und habe die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützt. Die Besatzung konnte der Feuerwehr demnach einen Überblick über die Lage und das Ausmaß des Brandes verschaffen.

Die Löscharbeiten dauern noch an. Wegen der herrschenden Winde gestalten sie sich nach Einschätzung der Polizei herausfordernd. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-460786/1

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