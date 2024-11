Stark erkältet: Trainer Henriksen fehlt bei Mainz 05

Mainz (dpa/lrs) – Ohne Trainer Bo Henriksen sind die Bundesliga-Fußballer vom FSV Mainz 05 in ihre Trainingswoche gestartet. Der 49 Jahre alte Däne fehlte bei der Übungseinheit am Bruchweg wegen einer starken Erkältung. Henriksen will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Partie der Rheinhessen gegen Borussia Dortmund spätestens wieder dabei sein. Nicht im Mannschaftstraining stand Abwehrchef Moritz Jenz, der schon beim 0:0 in Freiburg wegen einer Muskelverletzung fehlte.

