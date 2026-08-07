Speyer
Stammkunden vermisst: Bäckerin rettet Senioren-Paar in Not
Notruf 112
Die Frau wählte den Notruf - und verhinderte damit vermutlich Schlimmeres. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

Einer Bäckerei-Inhaberin fällt auf, dass zwei ihrer täglichen Kunden schon ein paar Tage nicht mehr da waren. Sie geht nachsehen – und hört Hilferufe durch die Wohnungstür.

Lesezeit 1 Minute

Speyer (dpa/lrs) – Als zwei ihrer Stammkunden mehrere Tage nicht in ihrer Bäckerei in Speyer aufgetaucht sind, hat sich die Inhaberin Sorgen um das ältere Ehepaar gemacht. Deshalb ging die 57-Jährige am Donnerstag zur Wohnung der beiden, wie die Polizei mitteilte. Dort hörte sie durch die Tür leise Hilferufe der Ehefrau und wählte sofort den Notruf.

Damit hat die Frau vermutlich Schlimmeres verhindert: Die beiden Senioren – 71 und 72 Jahre alt – hatten wohl schon zwei bis drei Tage hilflos in der Wohnung gelegen, so ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte öffneten den Angaben zufolge die Tür, versorgten die beiden und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei lobte die Bäckerei-Inhaberin für ihre Aufmerksamkeit: «Durch ihr aufmerksames Eingreifen konnte den Senioren noch rechtzeitig geholfen werden.»

© dpa-infocom, dpa:260807-930-498895/1

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