Staffelstab für Rheinland-Pfalz-Tag an Neustadt übergeben

Das rheinland-pfälzische Landesfest findet 2025 in Neustadt an der Weinstraße statt. Nun wurde der Staffelstab vom letztjährigen Gastgeber überreicht.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat gemeinsam mit dem Bürgermeister von Bad Ems den Staffelstab für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages an Marc Weigel (FWG) übergeben. Weigel ist Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße, wo das Landesfest im kommenden Jahr stattfinden soll. 2023 fand der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems statt.

Neustadt an der Weinstraße sei nicht nur als zweitgrößte Weinbaugemeinde im Mittelpunkt der Deutschen Weinstraße bekannt, sondern gelte mit dem Hambacher Schloss auch als Wiege der deutschen Demokratie, sagte Schweitzer einer Mitteilung zufolge. Damit biete Neustadt den perfekten Rahmen für das Landesfest. Die Stadt war schon 2010 Ausrichterin des Festes.

750 Jahre Stadtrechte

Die Vorbereitungen für das Landesfest liefen bereits auf Hochtouren. Neustadt feiere im kommenden Jahr auch 750 Jahre Stadtrechte. «Der Rheinland-Pfalz-Tag ist einer von vielen Programmhöhepunkten unseres Jubiläumsjahres 2025 und mit Sicherheit der eindrucksvollste», erklärte Oberbürgermeister Weigel.