Das Datennetz der Stadtverwaltung war gestört. Jetzt ist die Homepage wieder erreichbar - aber nicht alles funktioniert.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Homepage der Stadt Ludwigshafen ist wieder online. Das städtische Datennetz war am 6. November vom Netz genommen worden. Seit Samstag stünden Informationen über die Stadtverwaltung sowie Veranstaltungen wieder zur Verfügung, teilte die Stadt mit.

«Anwendungen wie die Online-Dienstleistungen, Online-Terminvergabe, E-Mail- und Telefonverbindungen funktionieren allerdings noch nicht», hieß es. Die IT der Stadt arbeite weiter daran, die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung wiederherzustellen. Parallel werde das städtische Datennetz überprüft.

Möglicher Cyberangriff nicht ausgeschlossen

Die Stadt hatte Anfang des Monats ungewöhnliche Aktivitäten registriert und das System vorsorglich heruntergefahren. Damit sollten mögliche Schäden verhindert werden. Die Stadt schloss einen Cyberangriff nicht aus.