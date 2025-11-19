Stabile Glühweinpreise auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

Mainz will Weihnachtsstadt sein. Am Donnerstag nächster Woche ist es wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt wird zum 50. Mal eröffnet. Dazu kommen wieder Wintermärkte.

Mainz (dpa/lrs) – Stabile Glühweinpreise bei rund vier Euro, etwa 90 Stände, ein verschärftes Sicherheitskonzept, aber keine Weihnachtsmusik: Der Mainzer Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Eröffnet wird er am 27. November, Schluss ist am 23. Dezember um 19.00 Uhr, wie die Stadt ankündigte. Wie in den vergangenen Jahren werden rund 250.000 Besucher erwartet.

Neben Weihnachtsdorf, Pyramide, aufwendiger Krippe, Spieluhr und LED-Lichterhimmel gibt es in diesem Jahr für 5 Euro eine Jubiläumstasse. 3 Euro davon gehen an einen guten Zweck. Trotz gestiegener Standgebühren und anderer Kosten sollen die Glühweinpreise im Jubiläumsjahr unverändert bleiben, kündigten die Schausteller an.

Wegen Gema-Gebühren keine Musik

Vorgabe sei angesichts der Haushaltslage ein kostenneutraler Weihnachtsmarkt, sagte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). Daher werde wegen der Gema-Gebühren auch – mit Ausnahme der Eröffnung – auf Musik verzichtet, weil dies mindestens 20.000 Euro gekostet hätte.

Es gibt zudem vier sogenannte Winterzeitmärkte als Satelliten im Schloss-Innenhof am Rhein, vor dem Hauptbahnhof, auf dem Schillerplatz und am Hopfengarten nahe der Augustinerstraße mit insgesamt etwa 400.000 erwarteten Besuchern und verlängerten Öffnungszeiten vom 27. bis 30. Dezember. Außerdem gibt es am Neubrunnenplatz zwischen Neu- und Altstadt den Neuwintermarkt.