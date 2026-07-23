Toilettenwasser statt Urin - bei einer Kontrolle will ein Autofahrer verschleiern, dass er unter Drogeneinfluss steht. So decken die Beamten die Täuschung auf.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt an der Weinstraße hat ein Autofahrer versucht, mit Toilettenwasser einen Drogentest zu verfälschen. Er unternahm außerdem noch andere Täuschungsversuche, wie die Polizei mitteilte.

So zeigte er etwa das Foto des Führerscheins eines Angehörigen – einen eigenen hatte er nicht, wie der Mann später zugab. Ein Alkoholtest ergab laut den Angaben einen Wert von 0,81 Promille.

So fiel die Täuschung auf

Bei einem Drogentest mittels Urin unternahm der 37-Jährige schließlich gleich zweimal den Versuch, das Ergebnis zu verfälschen – mit Wasser aus der Toilette. Doch Toilettenwasser ist – anders als Urin – kalt. Daran sei den Beamten die Täuschung aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.

Beim dritten Versuch stellten die Polizisten dann sicher, dass der Mann tatsächlich in den Becher pinkelte. Das Ergebnis: Er stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern hatte auch Kokain und Cannabis konsumiert.

Auf ihn kommen laut Polizei nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Den Fahrzeugschlüssel übergaben die Beamten einem Bekannten.