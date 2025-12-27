Sprengversuch mit Böller? Zigarettenautomat beschädigt

Ein lauter Knall, ein beschädigter Automat – doch keine Beute. Was die Polizei über eine gescheiterte Sprengaktion in Bad Ems verrät.

Bad Ems (dpa/lrs) – Mutmaßlich mit einem starken Silvesterböller oder einer selbstgebauten Sprengvorrichtung sollen zwei junge Männer versucht haben, einen Zigarettenautomaten in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) zu sprengen. Der Automat sei durch die Explosion am zweiten Weihnachtsfeiertag beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. An Geld oder Zigaretten seien die Männer aber nicht gelangt.

Laut dem Sprecher sollen die beiden Verdächtigen den Böller oder «etwas Selbstgebautes» in den Ausgabeschlitz des Automaten gesteckt und dann gezündet haben. Von der Explosion sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Um welche Art von Sprengmittel es sich genau handelte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.