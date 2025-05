Mainz (dpa/lrs) – Probleme mit seinem Motor haben den Piloten eines Sportflugzeugs in Mainz zu einer Notlandung gezwungen. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieb der 34-Jährige dabei unverletzt. Die Notlage war bereits kurz nach dem Start vom Flugplatz in Mainz-Finthen aufgetreten. Der Pilot landete seine Maschine auf einem Feld. Der Mann saß alleine in dem kleinen Flugzeug.

