Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserschutzpolizei werden am Morgen zu einem Steg in einem Jachthafen gerufen. Weil ein Boot gekentert ist, droht auslaufendes Öl das Wasser zu verschmutzen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein in einem Jachthafen gekentertes Sportboot hat für einen Einsatz der Feuerwehr in Mainz gesorgt. Aus dem Boot sei beim Absinken ein Gemisch aus Öl und Kraftstoffen in das Hafenbecken ausgelaufen, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Morgen alarmiert, weil ein Zeuge das über den hinteren Bootsteil teilweise abgesunkene Sportboot an einem Liegeplatz entdeckte.

Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge ein weiteres Absinken des etwa fünf Meter langen Bootes. Sie legte dann schwimmende Absperrungen aus, um die Ausbreitung des Ölgemischs zu verhindern. Warum das Boot kenterte, sei noch unklar, hieß es.