Regierung und Unternehmen
Spitzentreffen mit der Wirtschaft über Kriegsauswirkungen
Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz
Bei dem Treffen sollen mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz erörtert werden. (Symbolbild)
Michael Brandt. DPA

Rheinland-Pfalz ist ein exportstarkes Bundesland. Internationale Konflikte belasten die global vernetzten Unternehmen.

Mainz (dpa/lrs) – Zu einem Spitzengespräch über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in Nahost für Rheinland-Pfalz trifft sich die Landesregierung mit Vertretern von Verbänden, Unternehmen und Gewerkschaften. An dem Treffen am Donnerstag (16.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Mainz wird auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. Erörtert werden sollen mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz.

