Eine echt aussehende Waffe sorgt in einer Einkaufspassage in der Mainzer Innenstadt für Aufregung. Für die Jugendlichen endet der Einsatz auf dem Revier.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe haben drei Jugendliche in einer Mainzer Einkaufspassage für Aufregung gesorgt. Der Sicherheitsdienst hatte die 16- bis 18-Jährigen am Dienstagabend auf der Galerie der Passage gesehen und die Polizei gerufen, wie diese mitteilte. Nachdem sich die Drei offenbar beobachtet fühlten, steckten sie die Pistole weg und verließen die Passage.

Kurz darauf wurden sie von Polizisten aufgefunden, und mit ihnen die Spielzeugwaffe, mit der Plastikkügelchen abgefeuert werden können, in einer Jackentasche. Alle mussten mit auf die Polizeidienststelle und wurden später ihren Eltern übergeben. Spielzeugwaffen wie diese wirken täuschend echt und könnten zu gefährlichen Situationen führen, erklärte die Polizei.