Mainz (dpa/lrs) – Spezialkräfte der Polizei haben einen 57 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Mainz in Gewahrsam genommen. Die Beamten seien am Mittag wegen innerfamiliärer Streitigkeiten zu der Örtlichkeit in der Landeshauptstadt gefahren, teilten die Behörden mit. Der Mann habe sich «augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand» befunden und Angehörige bedroht, hieß es. Beim Zugriff sei er leicht verletzt worden. Für die Bevölkerung bestand der Polizei zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.
© dpa-infocom, dpa:260302-930-759293/1