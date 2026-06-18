Ein Streit in einer Mainzer Wohnung eskaliert. Ein Mann landet in Gewahrsam, seine Freundin ist leicht verletzt. Was teilt die Polizei noch mit?

Mainz (dpa/lrs) – Wegen einer «unklaren Gefährdungslage» für eine Frau sind in Mainz Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung eingedrungen und haben einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Zuvor habe es Hinweise gegeben, «dass der Mann möglicherweise im Besitz einer Hieb- oder Stichwaffe sein könnte», teilte die Polizei mit.

«Seine Lebensgefährtin wurde mit einem Hämatom leicht verletzt angetroffen», hieß es weiter. Der Mann habe sich bei dem Einsatz nach dem Streit nicht gewehrt.

Mutmaßliche Freiheitsberaubung

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Das Motiv war vorerst unklar. Die Einsatzkräfte hatten vor dem Eindringen in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in dem ländlich geprägten Mainzer Stadtteil Marienborn mit dem Mann zu verhandeln versucht.

Auch Rettungskräfte und Feuerwehr waren angerückt. «Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt», betonte die Polizei. Verkehrseinschränkungen habe es nur in der Straße Am Sonnigen Hang gegeben.

Abschließende Mitteilung