Ein 26-Jähriger bedroht seinen Vater. Der wählt den Notuf. Was danach passiert ist.

Bleialf/Trier (dpa/lrs) – Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben 26-Jährigen überwältigt, der seinen Vater bedroht und sich in dessen Haus im Eifelort Bleialf verschanzt hatte. Bei dem Zugriff sei der Mann leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Der 26-Jährige sei anschließend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht worden.

Der Vater des Mannes habe am Vormittag die Polizei alarmiert, weil er von seinem Sohn im Haus bedroht worden sei. Der 26-Jährige leide an einer psychischen Erkrankung.

Da unklar gewesen sei, ob der 26-Jährige bewaffnet war, war die Polizei eigenen Angaben nach mit vielen Kräften vor Ort. Der Mann habe sich immer wieder an Fenstern und Tür gezeigt, Gespräche aber abgelehnt und Einsatzkräften gedroht. Daraufhin drangen die Polizisten am späten Nachmittag gewaltsam ein. Polizisten wurden nicht verletzt.