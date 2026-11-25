Teilerfolg im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest in Hessen und Rheinland-Pfalz - die Änderungen bringen etwas Erleichterungen für Betriebe. Doch vorbei ist der Kampf gegen das Virus nicht.

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Etwas Entwarnung in Sachen Afrikanische Schweinepest: Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten Fall bei einem Wildschwein werden Hessen und Rheinland-Pfalz wegen der Tierseuche eingerichtete Sperrzonen, die in den südlichen Teilen der Länder liegen, verkleinern. Die EU haben einem entsprechenden Rückstufungsantrag zugestimmt, teilte das Landwirtschaftsministerium in Mainz mit.

Die Seuchenlage sei seit mehr als zwölf Monaten in dieser Region stabil, das hätten Untersuchungen von Wild- und Hausschweinen gezeigt. Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Christine Schneider (CDU) sieht inzwischen ein wichtiges Etappenziel erreicht.

Einige Gebiete werden wieder seuchenfrei

Ihr hessischer Amtskollege Ingmar Jung (CDU) bezeichnete die Rückstufung als klare Bestätigung für die großen Anstrengungen, die unternommen worden seien. Die Verkleinerung von Sperrzonen bringe dort gelegenen Betrieben, der Landwirtschaft und der Jägerschaft spürbare Entlastungen. Dennoch bleibe der Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) ein Marathon.

Die Schweinepest war im Sommer 2024 in Südhessen aufgetreten, wenig später auch in Rheinland-Pfalz. Daraufhin wurden auf beiden Seiten des Rheins Sperrzonen mit Einschränkungen eingerichtet. Außerdem wurden viele Kilometer lange Zäune aufgebaut. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wurden vor allem in Hessen Tausende Schweine gekeult. Jäger schossen Wildschweine, zur Suche nach toten Tieren wurden Kadaverspürhunde eingesetzt. Eine ASP-Infektion endet für Haus- und Wildschweine fast immer tödlich.

Mit den nun geplanten Änderungen, teils werden auch Zonen heruntergestuft und Auflagen gesenkt, wird in Rheinland-Pfalz der Donnersbergkreis «freies Gebiet», wie das Ministerium in Mainz erklärte. In Hessen trifft das demnach auf den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Offenbach zu.