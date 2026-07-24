Bahnreisenden in der Südpfalz stehen lange zehn Wochen bevor: Ab dem Abend ist der Bahnhof Winden dicht. Welche Strecken betroffen sind.

Winden in der Pfalz (dpa/lrs) – Ab dem Abend fahren keine Züge mehr durch den Knotenbahnhof Winden/Pfalz (Landkreis Germersheim). Auf den Strecken rund um Winden werde der Bahnverkehr bis einschließlich Ende September komplett eingestellt, teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd mit.

Betroffen sind demnach Fahrgäste auf den Strecken zwischen Landau und Kandel über Winden, zwischen Winden und Wissembourg sowie zwischen Winden und Bad Bergzabern. Während der langen Sperrung sollen die Strecken für die neuen elektronischen Stellwerke vorbereitet werden. Außerdem stehen Gleisbauarbeiten an.

Ersatzbusse fahren auf vier Linien

Vier Ersatzbuslinien sind nach Angaben des Verbands während der über zweimonatigen Sperrung im Einsatz. Als Ersatz für den Regionalexpress 6 fährt zwischen Kandel und Landau ein Expressbus ohne Zwischenhalte. Wer sonst mit den Regionalbahnen 51, 53 oder 54 unterwegs ist, kann dagegen eine entsprechende Ersatzbuslinie mit Zwischenhalten nehmen. Weitere Informationen bekommen Fahrgäste demnach ab dem Wochenende unter anderem über die Onlineauskunft der Deutschen Bahn.

Das ist allerdings nicht die einzige Sperrung, auf die sich die Menschen in der Region einstellen müssen. Vom 17. August bis zum 25. September 2026 – also zeitgleich mit der Sperrung um Winden – fahren keine Züge zwischen Landau und Wilgartswiesen (Strecke Landau-Pirmasens).