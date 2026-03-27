Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt zehn Denkmäler im Saarland – darunter den alten Bahnhof Differten. Was mit dem historischen Gebäude geplant ist.

Wadgassen (dpa/lrs) – Mehrere Denkmäler im Saarland werden dieses Jahr von der Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Bonn mit 480.000 Euro finanziell gefördert. Zu den betroffenen zehn Baudenkmalen gehöre der ehemalige Bahnhof Differten in Wadgassen, teilte die DSD mit. Das etwa 1880 errichtete Gebäude muss umfangreich restauriert werden, anschließend soll es als Wohn- und Ferienhaus genutzt werden.

Die Stiftung wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seitdem laut eigenen Angaben bundesweit rund 800 Millionen Euro für über 7.600 Denkmäler zur Verfügung gestellt.