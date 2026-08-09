Ein Autofahrer touchiert einen geparkten Pkw, fährt dann durch mehrere Vorgärten, über Hecken und Zäune, bis er an einer Hauswand zum Stehen kommt. Auslöser war wohl ein gesundheitliches Problem.

Birken-Honigsessen (dpa/lrs) – Die Polizei im Westerwald berichtete von einem «spektakulären Verkehrsunfall». In Birken-Honigsessen (Altenkirchen) sei ein Pkw von der Hauptstraße abgekommen und durch mehrere Vorgärten gefahren, bevor er zum Stillstand kam.

Ursache war wohl «eine plötzlich auftretende gesundheitliche Beeinträchtigung», so die Beamten. Der 49-jährige Fahrer touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr dann rund 80 Meter durch mehrere Vorgärten, durch Hecken und Zäune, bis er an einer Hauswand zum Stehen kam.

Da das Auto ungünstig zwischen einer Hauswand und einer dichten Hecke stand, dauerte die Bergung des Fahrers durch die Heckklappe nahezu eine Stunde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden liegt laut Polizei schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich.