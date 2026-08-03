Aktion «Speed»
Speed-Kontrollwoche: Wo geblitzt wird, bleibt geheim
Blitzer
Es wird verstärkt kontrolliert. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Wer in dieser Woche in Rheinland-Pfalz mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders genau auf sein Tempo achten. Wo die Polizei kontrolliert, bleibt aber geheim.

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Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – In dieser Woche kontrolliert die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt den Verkehr. Das Land beteiligt sich erneut an der europaweiten Speed-Kontrollwoche vom 3. bis zum 9. August, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. In diesem Zeitraum führen alle Polizeipräsidien unter anderem verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch.

Schwerpunkte der Kontrollen sollen insbesondere dort sein, wo häufig Unfälle geschehen oder ein erhöhtes Unfallrisiko bestehe. Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, werde jedoch im Vorfeld nicht veröffentlicht.

«Durch die europaweit abgestimmten Kontrollen und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit wird das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit gestärkt und die Verkehrssicherheit nachhaltig gefördert», so der Sprecher. Ähnliches teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mit. «Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.»

Auch nach Ansicht des ADAC leisten die Kontrollen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Den Verkehrsteilnehmenden würden so die Gefahren schnellen Fahrens bewusst gemacht. «Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen», sagte Ulrich Chiellino, Leiter ADAC Verkehrspolitik.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-475695/1

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