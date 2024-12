Speditionsfahrer wird eingeklemmt und stirbt in Saarbrücken

In der Nacht steigt ein Fahrer einer Speditionsfirma aus, um seinen Auflieger anzukoppeln. Doch als er vor seinem Führerhaus steht, setzt sich dieses plötzlich in Bewegung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Fahrer einer Speditionsfirma ist in Saarbrücken zwischen seinem Führerhaus und einem anderen Fahrzeug eingeklemmt worden und gestorben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde vor Ort in der Nacht noch versucht, den 46-Jährigen wiederzubeleben – vergeblich.

Der Mann hatte demnach seine Zugmaschine auf einem Seitenstreifen abgestellt, um den Auflieger anzukoppeln. Als er ausstieg und vor das Führerhaus ging, setze sich dieses in Bewegung, so die Sprecherin. So geriet der Fahrer zwischen das Führerhaus und einen davor geparkten Sattelzug.