Es sind besondere Olympische Spiele, die am Montagabend in Saarbrücken eröffnet wurden: die Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Saarland gibt es viele Premieren.

Saarbrücken (dpa) – In Saarbrücken sind am Montagabend die nationalen Sommerspiele der Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Saarbrücken offiziell eröffnet worden. 16.000 Zuschauer feierten begeistert den Auftakt der größten inklusiven Sportveranstaltung Deutschlands im ausverkauften Ludwigsparkstadion, zudem wurde die Feier live im Fernsehen und online übertragen.

Bis Samstag treten rund 4.300 Sportler in 27 Sportarten an, neu darunter sind 3x3 Basketball, Geräteturnen, Hockey, Rudern und Segeln. Zum ersten Mal finden die Sommerspiele im Südwesten Deutschlands und auch grenzüberschreitend statt, denn die Wettbewerbe im Schwimmen werden in der französischen Nachbarstadt Forbach ausgetragen.

Flamme feierlich entzündet

Die Eröffnungszeremonie hatte am Abend mit dem Einzug der 16 deutschen und zwölf internationalen Delegationen begonnen. Vor dem feierlichen Entzünden der Special-Olympics-Flamme, Schwur der Athleten-, Trainer- und Kampfrichter-Vertreter und Hissen der Flagge standen auch Musik und Tanz-Vorführungen auf dem Programm.

Saar-Sportminister Reinhold Jost (SPD) wünschte den Teilnehmern ein «saarländisches Sommermärchen» und sagte: «Wir sind verdammt stolz, dankbar und froh, euch als Gäste hier zu haben. Ihr seid ein großes Geschenk für uns!»

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