Landesvertreterversammlung der SPD Rheinland-Pfalz
Landesvertreterversammlung der SPD Rheinland-Pfalz
Bei dem Treffen wollen sich die Sozialdemokraten auch auf die kommenden Wochen bis zur Landtagswahl am 22. März einstimmen. Ausgesucht haben sich die Sozialdemokraten dafür einen ganz besonderen Ort.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im Stadion des Herzensvereins von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) läutet die SPD Rheinland-Pfalz an diesem Samstag auf einem Parteitag die heiße Phase des Landtagswahlkampfes ein. Im Fritz-Walter-Stadion, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, werden 323 Delegierte das Wahlprogramm der seit 1991 in Mainz regierenden Sozialdemokraten verabschieden. Reden halten werden unter anderem Spitzenkandidat Schweitzer und seine SPD-Amtskollegin aus dem benachbarten Saarland, Anke Rehlinger.

In Umfragen liegt die SPD rund zwei Monate vor der Wahl hinter der CDU, holte in einer Umfrage aus dieser Woche aber etwas auf. SPD-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagte im Vorfeld des Parteitags : «Im Fußball ist es wie im Wahlkampf: Das Trikot schwitzt nicht alleine.» Auch im Wahlkampf gelte es nun, jeden Zweikampf anzunehmen und den Gegner unter Druck zu setzen.

