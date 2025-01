SPD-Wahlhelfer attackiert

Die regierende SPD verurteilt einen Zwischenfall in der Pfalz. Hier wurde ein Wahlhelfer beim Verteilen von Flyern angegriffen. Findet die Polizei die Täter?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Wahlhelfer der SPD Kaiserslautern ist der Partei zufolge beim Verteilen von Flyern angegriffen worden. Der Mann sei am Montag von hinten von drei Vermummten gestoßen und gegen eine Hauswand gedrückt worden, teilte der SPD-Landesverband in Mainz mit. «Unser Wahlhelfer konnte sich in ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses retten. Die Täter flohen.»

Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigte den Eingang einer entsprechenden Anzeige. «Die Ermittlungen laufen», sagte eine Sprecherin. SPD-Landeschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betonte, die Partei lasse sich von Gewalt nicht einschüchtern. «Wir verurteilen diesen Angriff auf das Schärfste», teilte sie mit.