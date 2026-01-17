Die Rheinland-Pfälzer wählen am 22. März einen neuen Landtag. Über Mitgliederzuwächse und -verluste der sieben aussichtsreichsten Parteien im vergangenen Jahr.

Mainz (dpa/lrs) – Die größte Regierungspartei in Rheinland-Pfalz SPD und die größte Oppositionspartei CDU haben im Jahr vor der Landtagswahl Mitglieder verloren. Die Grünen, die Linke und die AfD zählen dagegen mehr Mitglieder, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Größte Partei im Bundesland bleibt die CDU mit rund 32.000 Mitgliedern (Ende 2025). Das sind gut 1.000 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Partei mitteilte. Die Regierungspartei SPD verlor ebenfalls rund 1.000 Mitglieder und zählte Ende vergangenen Jahres nach eigenen Angaben noch rund 27.000.

Grüne legen als einzige Regierungspartei zu

Die Grünen gehen Ende 2025 von mehr als 7.800 Mitgliedern aus. Das seien etwa 1.090 mehr als ein Jahr zuvor, hieß es.

Die dritte und kleinste der drei regierenden Ampel-Parteien, die FDP, die um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen muss, hat dagegen Mitglieder verloren. Die Zahl ging binnen Jahresfrist leicht um 272 auf 4.020 zurück.

Die oppositionellen Freien Wähler hatten zum Jahresende nach eigenen Angaben 1.110 Mitglieder. Das waren 51 weniger als Ende 2024. Auch sie hoffen darauf, bei der Landtagswahl am 22. März erneut über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

AfD und Linke gewinnen Mitglieder

Die Oppositionspartei AfD legte innerhalb eines Jahres um 1.667 auf 4.925 Mitglieder zu und hat im neuen Jahr bereits weitere Eintritte verzeichnet, wie Parteisprecher Robin Classen berichtet.

Die Linke war noch nie im Landtag vertreten, kam aber in den letzten Umfragen auf mehr als fünf Prozent und kann daher hoffen. Die Zahl ihrer Mitglieder stieg im Jahresvergleich um 2.262 auf 3.814.