Herzlich, verlässlich, stark, tatkräftig und offen präsentiert sich Ministerpräsident Schweitzer auf großflächigen Plakaten für die Landtagswahl am 22. März. Eine Vorstellung.

Mainz (dpa/lrs) – Mit dem Slogan «Aus Liebe zum Land» zieht die rheinland-pfälzische Regierungspartei SPD in den Landtagswahlkampf. «Das ist das Motto, das für mich auch gilt, wenn kein Wahlkampf ist», sagte Ministerpräsident und Spitzenkandidat Alexander Schweitzer in Mainz. «Ich bin Rheinland-Pfälzer durch und durch.» Und: «Ich liebe dieses Land.»

Der Slogan sei «absolut authentisch» und «null Taktik» dahinter. «Die Grundlage guter Demokratie ist, dass man sich zu seiner Heimat bekennt.»

Schweitzer will nach der Landtagswahl am 22. März Ministerpräsident bleiben und 35 Jahre SPD-Regierungen fortsetzen – am liebsten wie derzeit mit den Grünen und der FDP. Sein Wahlziel: «Stärkste Kraft bleiben». Dafür will der 52 Jahre alte Pfälzer «um jede Stimme werben».

Fünf Eigenschaften für Schweitzer und das Bundesland

Auf großflächigen Plakaten präsentiert sich Schweitzer mit den fünf Eigenschaften: verlässlich, stark, tatkräftig, herzlich und offen – immer mit dem Nachsatz «wie das Land». Rund 1.000 dieser Plakate sollen im Wahlkampf aufgestellt werden. Dazu kommen kleinformatige Plakate mit inhaltlichen Aussagen wie: «Kostenlos Schulbücher für unsere Kinder», «Investitionen in Straßen, Schienen und Brücken» sowie «Unsere Dorfkneipen erhalten».

Im Wahlkampf setze die SPD auf den von Schweitzer ausgegebenen XXL Haustürwahlkampf mit mindestens 100.000 Haushalten, sagte Generalsekretär Gregory Scholz. «Es lohnt sich. Wenn man zuhört, Sorgen ernst nimmt, entsteht Vertrauen», berichtete er von seinen Erfahrungen. An mehr als 20.000 Türen hätten die Wahlkämpfer bereits geklopft oder geklingelt. Ab jetzt werde für den Überblick auch parteiintern eine App eingesetzt.

Unterstützung von drei ehemaligen Ministerpräsidenten

Die meisten der Fotos auf den großen Plakaten zeigten den Ministerpräsidenten in authentischen Situationen auf seiner sogenannten Alexander-Schweitzer-Tour, hieß es. «Das sind alles echte Rheinland-Pfälzer», sagte Schweitzer über die mit ihm abgebildeten Menschen. Bis zum Wahltag seien noch rund 40 Stationen mit der Tour geplant, «an Orten, wo die Menschen sind» wie Brauereien, Clubs oder Stadien.

Die ehemaligen SPD-Regierungschefs Kurt Beck, Rudolf Scharping und Malu Dreyer seien auch mit unterwegs, sagte Schweitzer. Aus der Bundespolitik unterstützten die Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas sowie Verteidigungsminister Boris Pistorius den Wahlkampf.