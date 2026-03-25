Wahlverlierer
SPD: Lange Aussprache nach verlorener Wahl
Fraktionssitzung nach der Landtagswahl - SPD
Alexander Schweitzer und Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl.
Helmut Fricke. DPA

Drei Tage nach der Wahl kommt die SPD-Landtagsfraktion erstmals zusammen. Die deutlich verlorene Wahl sitzt noch tief in den Knochen.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktion hat sich nach ihrem Wahldebakel zu einer Aussprache getroffen. Rund zweieinhalb Stunden hätten die Abgeordneten in ihrem Fraktionssaal in Mainz intensiv über das Ergebnis gesprochen, hieß es. Beschlüsse seien drei Tage nach der verlorenen Wahl noch nicht gefasst worden.

Mit dabei war der abgewählte Ministerpräsident Alexander Schweitzer sowie Partei- und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die neue Fraktion hat nur noch 32 Sitze, 7 weniger als zuletzt. Unter den Abgeordneten sind 17 Frauen.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-865538/1

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Politik

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