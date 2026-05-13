Nach dem neuen Vorsitzenden Alexander Schweitzer hat die neue SPD-Landtagsfraktion noch andere wichtige Personalien geklärt. Es ist ein Mix aus neuen Gesichtern und bekannten Namen.

Mainz (dpa/lrs) – Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag ist Florian Maier aus der Pfalz. Der 40-Jährige aus Landau tritt die Nachfolge von Martin Haller an, der zum Bürgerbeauftragten des Landes gewählt worden war. Wie die Fraktion mitteile, wählten die 32 Abgeordneten in geheimer Abstimmung außerdem vier Stellvertreter ihres neuen Vorsitzenden Alexander Schweitzer.

Benedikt Oster (37) und Nina Klinkel (42) wurden im Amt bestätigt, neu hinzukommen Anna Köbberling (59) und Daniel Schäffner (44). Die Fraktion schlug zudem Jaqueline Rauschkolb (38) für das Amt der stellvertretenden Landtagspräsidentin vor. Die genauen Wahlergebnisse wurden nicht mitgeteilt.

Die SPD war bei der Landtagswahl im März zweitstärkste Kraft geworden, sie regiert künftig als Juniorpartner in einer Koalition mit der CDU.