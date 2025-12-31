SPD-Landtagsabgeordneter Michael Simon ist tot

Er war der Direktkandidat aus dem Wahlkreis Bad-Kreuznach im rheinland-pfälzischen Landtag. Jetzt ist der Sozialdemokrat Michael Simon völlig unerwartet gestorben.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsabgeordnete Michael Simon ist im Alter von 54 Jahren gestorben. «Wir sind bestürzt und tief betroffen vom plötzlichen Tod unseres Freundes, politischen Begleiters und Herzblut-Genossen Michael Simon», teilten SPD-Partei- und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Ministerpräsident Alexander Schweitzer gemeinsam mit.

Simons Engagement sei zutiefst von sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe geprägt gewesen, sagte Schweitzer. Bätzing-Lichtenthäler hob «seine Bodenhaftung und Fähigkeit, sich in die Nöte anderer zu versetzen und ihnen zu helfen» hervor. Die Fraktion teilte mit: «Wir sind erschüttert und trauern um einen herzensguten Menschen und leidenschaftlichen Abgeordneten.»

Simon war Direktkandidat aus dem Wahlkreis Bad-Kreuznach

Simon aus Pfaffen-Schwabenheim bei Bad Kreuznach war seit 2021 im Landtag und jugendpolitischer Sprecher der Fraktion. Bei der Landtagswahl hatte er erstmals für das Direktmandat im Wahlkreis Bad-Kreuznach kandidiert, war aber der damaligen CDU-Spitzenkandidatin und heutigen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterlegen. 2021 setze er sich knapp gegen den CDU-Kandidaten Helmut Martin durch und gewann das Direktmandat.

Für die Landtagswahl im kommenden März war Simon erneut der Direktkandidat. Auf der Landesliste kandidierte er auf Platz 25.

Schweitzer kennt Simon seit Juso-Tagen. «Er war tief verwurzelt in seiner Heimat und kannte alle Facetten des Lebens: Nach einer erfolgreichen Konditorlehre arbeitete er als Zivildienstleistender in einer Rheumaklinik und holte später auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach», sagte Schweitzer. Anschließend habe er Sozialpädagogik studiert, in der Wohnungslosenhilfe und beim Jugendamt Mainz-Bingen gearbeitet.

Grüne auch bestürzt

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer reagierte bestürzt. Simons früher Tod reiße eine schmerzhafte Lücke. «Wir werden sein beherztes Engagement vermissen.»