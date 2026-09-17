Mainz (dpa/lrs) – Viele Gratulanten, Umarmungen und Applaus: SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer feiert seinen 53. Geburtstag im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz.
Parlamentspräsident Matthias Lammert (CDU) versprach dem gut gelaunten und sichtlich erfreuten Schweitzer als Präsent eine Flasche Wein. Der frühere Ministerpräsident habe Glück, fügte Lammert hinzu: «Normalerweise gibt es das nur bei runden Geburtstagen.» Schweitzer wünschte er vor allem Gesundheit.
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