Eine Flasche Wein, viele Glückwünsche, Hände schütteln und Umarmungen. Kurz vor dem Start der Parlamentssitzung gibt es in Mainz etwas zu feiern.

Mainz (dpa/lrs) – Viele Gratulanten, Umarmungen und Applaus: SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer feiert seinen 53. Geburtstag im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz.

Parlamentspräsident Matthias Lammert (CDU) versprach dem gut gelaunten und sichtlich erfreuten Schweitzer als Präsent eine Flasche Wein. Der frühere Ministerpräsident habe Glück, fügte Lammert hinzu: «Normalerweise gibt es das nur bei runden Geburtstagen.» Schweitzer wünschte er vor allem Gesundheit.