Landtag
SPD-Fraktionschef Schweitzer feiert 53. im Landtag
Alexander Schweitzer
SPD-Fraktionschef und Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) feiert im Parlament. (Archivbild)
Uli Deck. DPA

Eine Flasche Wein, viele Glückwünsche, Hände schütteln und Umarmungen. Kurz vor dem Start der Parlamentssitzung gibt es in Mainz etwas zu feiern.

Mainz (dpa/lrs) – Viele Gratulanten, Umarmungen und Applaus: SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer feiert seinen 53. Geburtstag im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz.

Parlamentspräsident Matthias Lammert (CDU) versprach dem gut gelaunten und sichtlich erfreuten Schweitzer als Präsent eine Flasche Wein. Der frühere Ministerpräsident habe Glück, fügte Lammert hinzu: «Normalerweise gibt es das nur bei runden Geburtstagen.» Schweitzer wünschte er vor allem Gesundheit.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-698557/1

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