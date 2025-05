SPD-Chefin appelliert an staatspolitische Verantwortung

Merz scheitert im ersten Versuch, Kanzler zu werden. Die SPD in Rheinland-Pfalz fordert einen erfolgreichen zweiten Wahlgang. Die CDU-Landesspitze äußert sich zunächst nicht.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische SPD-Chefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat an die staatspolitische Verantwortung der Abgeordneten von CDU und SPD im zweiten Wahlgang appelliert. «Dieses historische Scheitern der Kanzlerwahl war so nicht zu erwarten», sagte Bätzing-Lichtenthäler der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Im zweiten Wahlgang von Friedrich Merz zum Bundeskanzler «müssen die Abgeordneten der Koalition ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden und basierend auf den gemeinsamen Verhandlungsergebnissen und einem beschlossenen Koalitionsvertrag die Kanzlerwahl erfolgreich absolvieren.»

SPD steht zum Koalitionsvertrag

«Wir als SPD stehen zu diesem Koalitionsvertrag und haben in einem Mitgliedervotum dazu auch eine enorme Zustimmung bekommen», sagte die Landesvorsitzende. «Wir wollen ihn möglichst schnell umsetzen.»

CDU-Landeschef Gordon Schnieder und Generalsekretär Johannes Steiniger, der im Bundestag mit abgestimmt hatte, äußerten sich zunächst nicht.

Der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Marc Ruland betonte: «Das Gebot der Stunde ist es, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst werden und gemeinsam dafür Sorge tragen, dass der zweite Wahlgang erfolgreich verläuft, damit es in Deutschland eine neue, handlungsfähige und stabile Regierung gibt».