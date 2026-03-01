Ein Krokodil im Rhein-Pfalz-Kreis? Mit dieser Nachricht meldet sich ein Spaziergänger bei der Polizei. Doch ganz so echt ist das Tier nicht.

Beindersheim (dpa/lrs) – Ein Plastik-Krokodil hat im Rhein-Pfalz-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Spaziergänger habe am Samstagmittag zwischen Beindersheim und Großniedesheim den Fund eines Krokodils in einem Uferbereich eines Tümpels gemeldet, teilte die Polizei mit.

«Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort tatsächlich ein Krokodil aufgefunden werden», schrieb sie. «Bei näherer Betrachtung wurde jedoch festgestellt, dass es sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Plastikfigur handelte.» Wie das Plastik-Krokodil in den Tümpel gelangt war, konnte die Polizei nicht sagen.