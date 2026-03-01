Kurioses
Spaziergänger meldet Krokodil im Rhein-Pfalz-Kreis
Polizei
Das Krokodil war nur aus Plastik. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Ein Krokodil im Rhein-Pfalz-Kreis? Mit dieser Nachricht meldet sich ein Spaziergänger bei der Polizei. Doch ganz so echt ist das Tier nicht.

Beindersheim (dpa/lrs) – Ein Plastik-Krokodil hat im Rhein-Pfalz-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Spaziergänger habe am Samstagmittag zwischen Beindersheim und Großniedesheim den Fund eines Krokodils in einem Uferbereich eines Tümpels gemeldet, teilte die Polizei mit.

«Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort tatsächlich ein Krokodil aufgefunden werden», schrieb sie. «Bei näherer Betrachtung wurde jedoch festgestellt, dass es sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Plastikfigur handelte.» Wie das Plastik-Krokodil in den Tümpel gelangt war, konnte die Polizei nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:260301-930-752764/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten