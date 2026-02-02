In Rheinland-Pfalz sind 200 verschiedene Brutvogelarten nachgewiesen. Die Rote Liste gilt als Frühwarnsystem und Seismograph für den Schutz und Erhalt der Tiere.

Mainz (dpa/lrs) – Über die Hälfte aller Brutvogelarten in Rheinland-Pfalz gilt als gefährdet. Der Klimawandel gefährdet viele Vogelarten, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz bei der Präsentation der Roten Liste der Brutvögel. Betroffen von der Entwicklung seien auch viele Vogelarten, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen leben.

Anhaltende Trockenheit führe dazu, dass Wasserquellen in allen Lebensräumen wegfallen und damit Brut- und Nahrungsplätze. Starkregen könne zudem zum Verschlammen der Nester von Bodenbrütern führen und damit zum Totalausfall der Gelege, erklärte die Grünen-Politikerin.

95 Arten im Bestand bedroht

174 regelmäßig in Rheinland-Pfalz brütende Vogelarten wurden nach Angaben des Ministeriums untersucht. Rund 55 Prozent davon – 95 Arten – sind demnach in ihrem Bestand bedroht.

Das seien 15 Prozent mehr als bei der letzten Erhebung im Jahr 2014 und mehr als je zuvor. Besonders bedenklich sei, dass fast jede fünfte Art als vom Aussterben bedroht eingestuft werden müsse.

Vom Aussterben bedroht sind nach der Roten Liste etwa der Kiebitz, das Braunkehlchen, die Löffelente und der Raubwürger. Als stark gefährdet werden unter anderem das Rebhuhn, der Grauspecht, der Feldsperling, das Blaukehlchen und die Zippammer eingestuft.

Ehrenamtliche beobachten und dokumentieren

Der Präsident des Landesamtes für Umwelt, Dirk Grünhoff, bezeichnete die Rote Liste der Brutvögel als Frühwarnsystem und Seismograph für den Schutz und Erhalt der Tiere.

Für die Ergebnisse hatten mehrere Hundert ehrenamtliche Ornithologinnen und Ornithologen unter der Leitung der Vogelschutzwarte des Landesamtes für Umwelt die Situation der Brutvögel von 2017 bis 2022 beobachtet.

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt 200 verschiedene Brutvogelarten nachgewiesen. Von diesen Tieren sind nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 187 Arten einheimisch.