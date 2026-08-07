Hochsommerliche Temperaturen und viel Sonne prägen das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Für Sonntag kündigt der Deutsche Wetterdienst Gewitter an.

Barweiler (dpa/lrs) – Ein sommerliches Wochenende steht bevor: Am heutigen Freitag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und es bleibt trocken. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In der wolkenlosen Nacht zum Samstag sollen die Temperaturen auf zehn bis vierzehn Grad fallen. Am Samstag selbst bleibt es ebenso sonnig und trocken. Es wird allerdings heißer: Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 33 Grad. Im höheren Bergland pendeln sie sich bei rund 24 Grad ein. Dabei weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Das Wetter am Sonntag verspricht ähnlich zu werden. Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad sind im Tagesverlauf allerdings einzelne Schauer und Gewitter möglich.