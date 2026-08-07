Wettervorhersage
Sonniges Wochenende – Einzelne Gewitter am Sonntag möglich
Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Sommer, Sonne, Sonnenblume - das Wetter verspricht am Wochenende recht sommerlich zu werden. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Hochsommerliche Temperaturen und viel Sonne prägen das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Für Sonntag kündigt der Deutsche Wetterdienst Gewitter an.

Lesezeit 1 Minute

Barweiler (dpa/lrs) – Ein sommerliches Wochenende steht bevor: Am heutigen Freitag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und es bleibt trocken. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In der wolkenlosen Nacht zum Samstag sollen die Temperaturen auf zehn bis vierzehn Grad fallen. Am Samstag selbst bleibt es ebenso sonnig und trocken. Es wird allerdings heißer: Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 33 Grad. Im höheren Bergland pendeln sie sich bei rund 24 Grad ein. Dabei weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Das Wetter am Sonntag verspricht ähnlich zu werden. Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad sind im Tagesverlauf allerdings einzelne Schauer und Gewitter möglich.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-495954/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten