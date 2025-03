Sonniges Wetter am Rosenmontag

«Helau» heißt es nun wieder in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie wird das Wetter?

Offenbach (dpa/lrs) – Der Rosenmontag in Rheinland-Pfalz und im Saarland lädt zum Fastnacht feiern ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nach Nebel in der Nacht und am Morgen im Tagesverlauf sonniges und trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es trocken, stellenweise bildet sich Nebel. Närrinnen und Narren sollten dann allerdings auf tiefere Temperaturen eingestellt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Vereinzelt herrscht zudem Glättegefahr.

Auch für den Dienstag erwartet der Wetterdienst angenehmes Wetter: Meist zeigt sich die Sonne und es bleibt trocken, bei 9 bis 13 Grad. Am Aschermittwoch erwartet der DWD dann noch mildere Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad, bei trockenem und sonnigem Wetter.