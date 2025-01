Sonniges und oft frostiges Winterwetter

Ausflügler können weiter häufig Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland genießen. Mütze und Handschuhe sind dabei keine schlechte Idee. Was erwartet Autofahrer?

Offenbach (dpa/lrs) – Bitterkalt und oft sonnig zeigt sich das Winterwetter auch in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Für Sonntag wies der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorerst noch auf örtliche Reifglätte auf Straßen hin. Auch in den kommenden Frostnächten besteht mancherorts diese Gefahr.

Für Sonntag sagte der DWD Höchsttemperaturen von 1 bis 3 Grad voraus. Am Montag sinken sie in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf -1 bis 2 Grad.

Am Dienstag erreichen die Höchsttemperaturen wieder Pluswerte von 1 bis 5 Grad. Die Nächte werden noch kälter. In der Nacht von Montag auf Dienstag rechnen die Meteorologen sogar mit -12 bis -6 Grad. Der Wind weht in den kommenden Tagen eher schwach.