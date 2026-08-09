Regen bleibt aus, die Flusspegel erholen sich nicht. Was der Deutsche Wetterdienst zur neuen Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland meldet.

Mainz (dpa/lrs) – Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird sonnig und heiß bei Höchsttemperaturen bis 35 Grad, einzelne Gewitter sind möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, startet der Montag trocken und sonnig, bevor ab dem Nachmittag und Abend vor allem im Süden einzelne Gewitter gering wahrscheinlich sind. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 32 und 36 Grad. In der Nacht kühlt es auf 18 bis 13 Grad ab.

Auch am Dienstag und Mittwoch ist es verbreitet sonnig und Regen bleibt aus und damit auch eine Erholung der Pegelstände des Rheins und anderer Flüsse. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad am Dienstag und 31 bis 34 Grad am Mittwoch, in der Nacht fallen die Temperaturen jeweils unter 20 Grad.