Sonnige Weihnachten in Rheinland-Pfalz und Saarland

Grau und verschneit wird es an den Feiertagen laut Deutschem Wetterdienst nicht. Im Gegenteil – bis nach Weihnachten soll es nur wenige Wolken geben.

Mainz (dpa/lrs) – Beim diesjährigen Weihnachtsspaziergang können Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland ihre Sonnenbrillen gut gebrauchen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viel Sonne an beiden Feiertagen.

Schon an Heiligabend bleibt es trocken, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag lockert auch die Bewölkung auf. Starke und stärkere Böen halten die Wetterexperten allerdings weiterhin für möglich. Anfangs wird es am Donnerstag zwar im Süden noch wolkig, für den Rest des Tages erwartet der DWD aber viel Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und plus 3 Grad.

Auch der zweite Weihnachtsfeiertag wird laut DWD oft sonnig – oder zumindest nur leicht bewölkt. Trocken bleibt es bei bis zu 4 Grad auch. Außerdem soll es nur noch in den Bergen stark böigen Wind geben.

Regen erst wieder nach Weihnachten

Nach den Feiertagen bleibt es am Samstag zuerst meist noch sonnig, am Nachmittag könnte es im Norden dann hochnebelartige Wolken geben. Niederschläge gibt es der Vorhersage nach weiterhin keine, die Temperaturen erreichen maximal ein bis fünf Grad. Erst in der Nacht zum Sonntag könnte es lokal ein wenig regnen – und dann auch glatt werden.