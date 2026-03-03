In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis 18 Grad. Nachts kann es in manchen Regionen aber frostig werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Milde Tage, klirrend kalte Nächte: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt freundlich und frühlingshaft. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte zwischen 16 und 18 Grad. Dabei bleibt es trocken und sonnig.

In der Nacht zum Mittwoch könnte sich örtlich Nebel bilden, dabei liegen die Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 2 Grad. In Tallagen kann sich bei Temperaturen bis minus 1 Grad leichter Frost in Bodennähe bilden.

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch aufgelöst hat, zeigt sich erneut die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Am Donnerstag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen ebenfalls freundlich und sonnig.