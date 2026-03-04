Wettervorhersage
Sonnige Aussichten für Rheinland-Pfalz und das Saarland
Morgens in Rheinland-Pfalz
Auch der Mittwoch startet in Rheinland-Pfalz, so wie hier in Mainz, sonnig. (Archivbild)
Jörg Halisch. DPA

Das heitere Frühlingswetter der vergangenen Tage setzt sich fort. Nachts muss mit Nebel und Frost gerechnet werden.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Milde Temperaturen und sonniges Wetter erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet erneut heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad. In der kommenden Nacht bleiben die Temperaturen mit Werten von sechs bis drei Grad im Plusbereich, lediglich in geschützten Tal- und Muldenlagen werden es um null Grad. Es bleibt trocken.

Der Donnerstag macht weiter, wie der Mittwoch aufgehört hat: Es bleibt sonnig und trocken. Nach Auflösung vereinzelter Nebelfelder rechnen die Meteorologen mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Die Nacht auf Freitag bleibt klar, vereinzelt ist laut DWD Nebel und Frost zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen in geschützten Tal- und Muldenlagen um den Gefrierpunkt, andernorts kühlt es auf sieben bis zwei Grad ab.

Am Freitag klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 17 und 19 Grad, auch in höheren Lagen bleibt es bei 14 bis 16 Grad mild. Im Tagesverlauf sei kein Regen zu erwarten. Es wird heiter bis sonnig.

© dpa-infocom, dpa:260304-930-765530/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten