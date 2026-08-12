Der Deutsche Wetterdienst meldet für Rheinland-Pfalz und das Saarland anhaltend hohe Temperaturen - deutlich über 30 Grad. Was die Menschen in den kommenden Tagen erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen bleibt es heiß und trocken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Mittwoch wird sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 31 und 34 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland erwarten die Meteorologen 27 bis 31 Grad.

Für die Sonnenfinsternis am Mittwochabend bleibt der Himmel klar. In der Nacht zum Donnerstag werden keine Wolken erwartet und es bleibt trocken. Es soll auf Temperaturen zwischen 18 und 13 Grad abkühlen, in den Tallagen des Berglands vereinzelt auf bis zu zehn Grad. Am Donnerstag wird es nach Angaben des DWD teils sehr heiß: Die Temperaturen klettern auf 32 bis 37 Grad.

Die Nacht zum Freitag soll wolkenlos bleiben und die Tiefstwerte sollen zwischen 22 und 17 Grad liegen. Der Freitag wird heiter bis sonnig: Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen zwischen 35 und 39 Grad, im höheren Bergland zwischen 32 und 34 Grad.