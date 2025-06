Das Wetter bleibt sommerlich in den kommenden Tagen. Wie warm wird es zum Feiertag am Donnerstag?

Offenbach (dpa/lrs) – Sonnenschein und bis zu 31 Grad: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter bis mindestens Freitag sommerlich. Der heutige Tag startet mit blauem Himmel, an dem sich im Tagesverlauf nur ein paar lockere Quellwolken ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Sonnenstrahlen werden begleitet von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad.

Auch an den kommenden Tagen bleibt es laut DWD heiter bis sonnig und trocken. Am wärmsten wird es mit maximal 26 bis 31 Grad am Mittwoch, gefolgt von Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad am Donnerstag sowie 25 und 29 Grad am Freitag.