Auch in der neuen Woche bleibt es heiß und trocken in Rheinland-Pfalz und im Saarland – gute Voraussetzungen für die Sonnenfinsternis.

Barweiler (dpa/lrs) – Kaum Regen, viel Sonne – ein weiterer heißer Wochenstart ermöglicht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine gute Sicht auf die Sonnenfinsternis am Mittwoch. Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es an diesem besonderen Tag trocken und wolkenlos bei bis zu 34 Grad.

Am Montag kann es sogar bis zu 35 Grad heiß werden, der Dienstag wird etwas weniger warm mit 25 bis 29 Grad, im Süden mit 29 bis 31 Grad. Laut den Meteorologen bringen die Nächte aber etwas Abkühlung mit 13 bis 18 Grad – im Bergland hat es sogar teils nur 10 Grad.