Sonne zur Fastnacht in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Rosenmontags-Umzüge finden in diesem Jahr in den beiden Bundesländern wohl bei Frühlingswetter statt. Feiernde dürften sich freuen.

Offenbach (dpa/lrs) – Zur Hochzeit der Fastnacht dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland über viel Sonne und sehr milde Temperaturen freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet «vorfrühlingshaftes Wetter» in den Bundesländern.

Am Rosenmontag dürfte das den Närrinnen und Narren in die Karten spielen – es bleibt trocken mit einzelnen Schleierwolken, die laut DWD aber erst am Nachmittag durchziehen. Sonst erwarten die Experten Sonne – bei bis zu zwölf Grad.

Das sonnige und heitere Wetter bleibt: Am Dienstag halten die Meteorologen dabei Temperaturen von bis zu 14 Grad für möglich, zur Wochenmitte sollen gar bis zu 16 Grad erreicht werden können.

Auch nach dem Aschermittwoch geht der Trend wohl weiter, jedoch ist in der Nacht zum Donnerstag Vorsicht geboten: Vereinzelt könne es glatt werden.