Ein Mix aus Wolken, Sonne und Schauern bestimmt das Wetter zum Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab der Wochenmitte dürfte sich die Sonne auch länger zeigen.

Offenbach (dpa/lrs) – Mit einem Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Tagesverlauf ist es zunächst heiter bis wolkig, später bildet sich Quellbewölkung und vereinzelt kann es kurz regnen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 14 bis 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer ab, örtlich kann sich Nebel bilden bei Abkühlung auf 7 bis 3 Grad.

Auch am Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Ganz im Süden sind vereinzelte Schauer möglich, vielerorts bleibt es aber trocken bei 12 bis 16 Grad und bis zu 10 Grad in nördlichen Hochlagen. In der Nacht zum Mittwoch zieht leichter Regen auf, die Tiefsttemperaturen liegen bei 7 bis 3 Grad.

Der Mittwoch beginnt stark bewölkt, vereinzelt fällt zunächst noch etwas Sprühregen, später lockern die Wolken auf. Ab dem Abend zeigen sich nur noch wenige Wolken, Regen fällt nicht mehr. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 13 Grad.