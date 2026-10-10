Vor allem der Montag bringt voraussichtlich einige Sonnenstrahlen. Rundherum sind aber auch viele Wolken und etwas Regen angesagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage bringen wechselhaftes Wetter mit Wolken, Sonne und etwas Regen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Sonntag soll es vereinzelt Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten wird es wechselnd bewölkt bei Höchsttemperaturen von 12 bis 17 Grad.

Der Montag beginnt laut Vorhersage meist stark bewölkt. Besonders in den Tälern der Eifel und entlang der Mosel hält sich der Nebel länger. Im Tagesverlauf soll es aber mehr Sonne als Wolken geben. Bei Höchsttemperaturen von 13 bis 18 Grad bleibt es trocken.

Am Dienstag soll es dagegen stark bewölkt sein. Vor allem im Norden kann es vereinzelt etwas regnen. Die Meteorologen rechnen erneut mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad.