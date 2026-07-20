Von 25 Grad und Sonne bis zu starken Böen: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt abwechslungsreich. Was der Wochenstart bringt.

Barweiler (dpa/lrs) – Nach den heißen Tagen der vergangenen Woche kühlt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland spürbar ab. Der Montag bleibt heiter bis wolkig und abgesehen von vereinzelten Schauern weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Hocheifel und 25 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf zwölf bis acht Grad. Der Dienstag bringt überwiegend freundliches und sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

Am Mittwoch muss dann wieder mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Zudem sind teils starke Böen möglich.