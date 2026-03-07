Sonniges Frühlingswetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad: Am Wochenende lockt der Frühling ins Freie. Die Aussichten für die neue Woche sehen dagegen eher grau aus.

Offenbach (dpa/lrs) – Auch in Rheinland-Pfalz trübt der umherfliegende Saharastaub am Wochenende die eigentlich sehr sonnigen Aussichten. Der Staub lasse den Sonnenschein etwas gedämpft erscheinen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Bei Temperaturen bis zu 20 Grad wird es im Laufe des Samstags frühlingshaft warm.

In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen in Tal- und Muldenlagen auch mal unter den Gefrierpunkt. Der DWD warnt vor Frost in Bodennähe. Auch am Sonntag bleibt es heiter und teils sonnig. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

Graue Aussichten zum Wochenstart

In der Nacht auf Montag muss wieder gebietsweise mit Frost gerechnet werden: Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad, aber in geschützten Tal- und Muldenlagen des Berglandes können es bis zu 0 Grad werden.

Die neue Woche beginnt dann der Prognose zufolge bewölkt. Gegen Nachmittag und Abend könnten am Montag vereinzelt Schauer aufziehen. Bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad bleibt es aber mild.