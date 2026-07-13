Mit bis zu 36 Grad beginnt die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig – immer wieder aber drohen Hitzegewitter, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – Die Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiß und sonnig. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 31 und 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst voraussagt. Ab dem Abend seien einzelne Hitzegewitter möglich.

Auch der Dienstag startet heiter und oft sonnig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es dann aber ungemütlich werden: Es seien einzelne Schauer oder Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 30 und 35 Grad.

Der Mittwoch startet laut Vorhersage trocken und sonnig. Aber auch hier sind einzelne Schauer oder Gewitter «gering wahrscheinlich». Die Temperaturen liegen voraussichtlich wieder zwischen 30 und 35 Grad.