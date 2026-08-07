Niedrigwasser
Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw-Transporte außer Kraft
Niedrigwasser im Rhein
Wegen der niedrigen Pegelstände können Güter auf den Wasserstraßen nur eingeschränkt transportiert werden. (Archivbild)
Federico Gambarini. DPA

Das Niedrigwasser belastet die Lieferketten. Deshalb werden kurzfristig zusätzliche Transportmöglichkeiten auf der Straße geschaffen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz setzt wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für bestimmte Lkw-Transporte vorübergehend außer Kraft. Damit könnten Güter, die aufgrund der niedrigen Pegelstände derzeit nicht oder nur eingeschränkt über die Wasserstraße transportiert werden, leichter auf der Straße befördert werden, teilte das Verkehrsministerium in Mainz zur Begründung mit. Die Ausnahmeregelung gelte bereits an diesem Wochenende.

Die Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt laut Ministerium für Transporte, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Niedrigwasser des Rheins oder daraus resultierenden Ersatzverkehren zusammenhängen. Sie umfasst auch Leerfahrten, die unmittelbar oder mittelbar mit diesen Transporten verbunden sind.

Wenn Transporte auf dem Rhein nur eingeschränkt möglich seien, müssten andere Verkehrsträger flexibel unterstützen können. «Dafür schaffen wir jetzt die nötigen Spielräume», erklärte Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf.

Rheinland-Pfalz hat sich nach Angaben von Staatssekretär Wolf bei der Ausnahmeregelung mit anderen Ländern abgestimmt. Dadurch werde ermöglicht, die Warenströme trotz der Einschränkungen auf dem Rhein aufrechtzuerhalten. Die Ausnahmegenehmigung gelte ab sofort bis längstens 30. September. Für Großraum- und Schwertransporte gelten die Ausnahmeregelungen nicht.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-499249/1

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